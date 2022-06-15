Binance возобновила вывод биткоина после сбоя
Binance объявила о возобновлении вывода средств в сети Bitcoin. Все транзакции, ожидавшие вывода средств в основной сети (BTC) были проведены. Об этом
Сбой в работе
13 июня криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Bitcoin (BTC). Причиной сбоя назвали то, что некоторые транзакции зависли в сети из-за низкой комиссии за отправку.
Техническая неисправность на бирже повлияла только на сеть Bitcoin. Пользователи по-прежнему могли выводить BTC через сети BEP20 и ERC20. Устранение проблемы заняло 4 часа.
Платформа заявляет, что команда биржи работает над долгосрочным решением по ускорению незавершенных транзакций в сети биткоин (BTC) и предотвращению подобных ситуаций в будущем.
Напомним
13 июня курс биткоина на криптобирже Binance обвалился на 13%, до минимума с декабря 2020 года в $23,7 тыс.
Рыночная капитализация актива сократилась до $458 млрд при суточных объемах торгов в $50 млрд, по данным CoinGecko.
Как писал ранее «Минфин», цена биткоина провалила уровень $30?000 10 июня, после новостей об ускорении годовой инфляции в США.