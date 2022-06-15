Binance возобновила вывод биткоина после сбоя

Binance объявила о возобновлении вывода средств в сети Bitcoin. Все транзакции, ожидавшие вывода средств в основной сети (BTC) были проведены. Об этом говорится в сообщении компании.

Binance возобновила вывод биткоина после сбоя
Фото: digitalhungary.hu

Сбой в работе

13 июня криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Bitcoin (BTC). Причиной сбоя назвали то, что некоторые транзакции зависли в сети из-за низкой комиссии за отправку.

Техническая неисправность на бирже повлияла только на сеть Bitcoin. Пользователи по-прежнему могли выводить BTC через сети BEP20 и ERC20. Устранение проблемы заняло 4 часа.

Платформа заявляет, что команда биржи работает над долгосрочным решением по ускорению незавершенных транзакций в сети биткоин (BTC) и предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Напомним

13 июня курс биткоина на криптобирже Binance обвалился на 13%, до минимума с декабря 2020 года в $23,7 тыс.

Рыночная капитализация актива сократилась до $458 млрд при суточных объемах торгов в $50 млрд, по данным CoinGecko.

Как писал ранее «Минфин», цена биткоина провалила уровень $30?000 10 июня, после новостей об ускорении годовой инфляции в США.





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Великобритания гарантировала Украине $450 млн займаВеликобритания гарантировала Украине $450 млн займа
Блок рекламы


Похожие новости
Акции криптовалютных компаний рухнули вслед за падением биткоинаАкции криптовалютных компаний рухнули вслед за падением биткоина
Доллар пошел вверх после "затишья": какой курс 14 июняДоллар пошел вверх после "затишья": какой курс 14 июня
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
В РоSSии впервые признали, что последствия нефтяного эмбарго будут сокрушительнымиВ РоSSии впервые признали, что последствия нефтяного эмбарго будут сокрушительными
В Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упалиВ Киевгорстрое говорят, что после возобновления работы продажи квартир значительно упали
Кэти Вуд вновь начала покупать акции Tesla после их обвала почти на 50%Кэти Вуд вновь начала покупать акции Tesla после их обвала почти на 50%
Кредитные каникулы: некоторые банки оставили льготные ставки после 1 июня, но есть условияКредитные каникулы: некоторые банки оставили льготные ставки после 1 июня, но есть условия
Илон Маск потерял почти $17 млрд за один день после утечки информации о намерении сократить штат Tesla на 10%Илон Маск потерял почти $17 млрд за один день после утечки информации о намерении сократить штат Tesla на 10%
Курс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставкиКурс доллара: перестанет ли гривна падать после повышения учетной ставки
В Украине возобновила работу государственная сеть газовых автозаправок, закрывшаяся до войны из-за ценВ Украине возобновила работу государственная сеть газовых автозаправок, закрывшаяся до войны из-за цен
Последние новости
Подгружаем последние новости