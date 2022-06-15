Binance возобновила вывод биткоина после сбоя

Binance объявила о возобновлении вывода средств в сети Bitcoin. Все транзакции, ожидавшие вывода средств в основной сети (BTC) были проведены. Об этом говорится в сообщении компании.

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Сбой в работе

13 июня криптовалютная биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Bitcoin (BTC). Причиной сбоя назвали то, что некоторые транзакции зависли в сети из-за низкой комиссии за отправку.



Техническая неисправность на бирже повлияла только на сеть Bitcoin. Пользователи по-прежнему могли выводить BTC через сети BEP20 и ERC20. Устранение проблемы заняло 4 часа.

Платформа заявляет, что команда биржи работает над долгосрочным решением по ускорению незавершенных транзакций в сети биткоин (BTC) и предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Напомним

13 июня курс биткоина на криптобирже Binance обвалился на 13%, до минимума с декабря 2020 года в $23,7 тыс.

Рыночная капитализация актива сократилась до $458 млрд при суточных объемах торгов в $50 млрд, по данным CoinGecko.