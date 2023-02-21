Binance розглядає можливість відмови від партнерів у США через тиск місцевих регуляторів

Криптовалютний гігант Binance Holdings Ltd. розглядає можливість припинення відносин із діловими партнерами із США через посилення тиску з боку місцевих регуляторів. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерела, знайомого із ситуацією, компанія, яка керує однією з найбільших у світі криптобірж, розглядає відмову від партнерів у США після того, як Binance потрапила під пильну увагу Комісії з цінних паперів та бірж США , Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, Міністерства юстиції та Податкової служби.

Binance Holdings розглядає можливість розриву зв'язків із посередницькими компаніями, такими як банки та сервісні фірми, та проводить переоцінку венчурних інвестицій у США .

За словами джерела, криптовалютний гігант розгляне можливість виключення з лістингу токенів із будь-яких проэктів у США , включаючи стейблкоїн Circle USD Coin.

Binance Holdings не має права обслуговувати крипто-клієнтів у США . Натомість є Binance.US, набагато менша біржа, яка стверджує, що є незалежною, і заявила, що не планує залишати США .

Що говорить глава Binance

Раніше на цьому тижні головний виконавчий директор Binance Чанпен Чжао повідомив про потенційне припинення відносин з діловими партнерами зі США .

«Враховуючи невизначеність регуляторів, що зберігається на деяких ринках, ми будемо розглядати інші проэкти в цих юрисдикціях, щоб захистити наших користувачів від будь-якої невиправданої шкоди», — заявив Чжао в понеділок у Твіттері після того, як Paxos Trust Co. оголосила про припинення випуску стейблкоїнів під брендом Binance.

У п'ятницю Чжао написав у Твіттері, що Binance «на даний момент відкликала деякі потенційні інвестиції або заявки на збанкрутілі компанії в США ».