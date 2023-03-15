Binance призупинить купівлю гривні через Settlepay та Advcash

Одна за найбільших криптовалютних бірж Binance заявила про призупинення можливості придбання гривні за допомогою сервісів Settlepay і Advcash з 21 березня 02:00 за київським часом.

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«У зв'язку з нещодавніми обмеженнями, фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіжні сервіси були призупинені по всій Україні. Це рішення пов'язано з боротьбою з нелегальним гральним бізнесом, та на жаль, також торкнулося і криптовалютних бірж», — йдеться в повідомленні Binance.

В криптобіржі зазначили, що наразі зняття через Settlepay відкрито і користувачі можуть виводити фіатну валюту на гаманець. При цьому комісія за зняття відсутня.

«Ви можете продати UAH в торгових парах на споті або скористатись Конвертацією в будь-який актив з нульовою комісією», — додали в компанії.