Майнеры продали 100% добытого в мае биткоина

Публичные майнинговые компании продали 100% произведенных ими в мае монет, тогда как за первые четыре месяца 2022 года добывающие компании продавали от 20% до 40% добытых биткоинов. Аналитики называют резкое падение прибыльности майнинга причиной такого значительного увеличения продаж. Об этом говорится в данных Arcane Research.

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Публичные майнинговые компании производят всего около 20% хешрейта биткоинов, но их поведение во многом отражает то, что делают частные майнеры, заявляют исследователи.

По прогнозу аналитиков, ухудшение рыночных условий в июне вынудит майнеров ликвидировать еще больше запасов.

Arcane сообщает, что растущий хешрейт и падающая цена биткоина снизили прибыльность майнинга до уровней 2020 года: доходность энергоэффективной модели оборудования Antminer S19 снизилась на 80% по сравнению с пиком ноября 2021 года. Antminer S9, машина старого поколения, на сегодня показывает отрицательную доходность.

В отчете говорится, что промышленные майнеры владеют 46 тыс. BTC. Вынужденная ликвидация значительной доли этих запасов может способствовать дальнейшему снижению цены биткоина, предполагают исследователи.

Канадская компания по добыче криптовалюты Bitfarms за последнюю неделю продала в общей сложности 3 тыс. биткоинов примерно на $62 млн. Выручка была направлена на погашение кредита и оплату нового оборудования.