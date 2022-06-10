Швейцария вслед за ЕС ввела шестой пакет санкций против РоSSии

Страна поддержала эмбарго на роSSийскую нефть.

Швейцария вслед за ЕС ввела шестой пакет санкций против РоSSии
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Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против РФ и Беларуси, который включает эмбарго на роSSийскую нефть. Кроме того, в санкционный список Швейцарии попали еще 100 физических и юридических лиц. Об этом сообщило правительство Швейцарии.

«Федеральный совет принял решение ввести новые санкции ЕС против РоSSии и Беларуси. Соответствующие постановления адаптируются. Кроме того, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) ввел финансовые санкции и ограничения на путешествия против еще около 100 человек», - говорится в сообщении.

Шестой пакет санкций ЕС включает эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из РоSSии. В финансовом секторе запрещено предоставление аудиторских и бизнес-консультационных услуг РФ. Кроме того, ЕС запрещает компаниям размещать рекламу в контенте, созданном или транслируемом определенными роSSийскими СМИ, такими как Russia Today или Sputnik.

10 июня Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении этих мер и поручил EAER адаптировать Постановление о мерах в связи с ситуацией в Украине. Кроме того, Швейцария подробно изучает последствия введения нефтяного эмбарго.

В рамках своей компетенции EAER также одобрил санкции против более чем 100 роSSийских и белорусских физических и юридических лиц. Среди них – военнослужащие, ответственные за зверства, совершенные в Буче, лица, работающие в сфере политики и дезинформации/пропаганды, а также некоторые олигархи, в частности Александр Мельниченко, и члены их семей.

Таким образом, швейцарский список лиц, подпадающих под санкции, идентичен списку ЕС. Кроме того, было одобрено исключение четырех новых роSSийских и белорусских банков, включая крупнейший банк РоSSии Сбербанк из системы SWIFT.

Швейцария расширила список запрещенных к экспорту товаров, которые могут помочь военно-техническому укреплению РФ или развитию ее сектора обороны и безопасности, а также список экономически важных товаров, запрещенных к импорту. Эти изменения вступят в силу в 18.00 10 июня 2022 года, информирует ZN.ua.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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