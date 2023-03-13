Пакет замовлень на французькі винищувачі Rafale зріс до 30 мільярдів євро

Французька авіаційна компанія Dassault Aviation підбила підсумки 2022 року. Під час аудиту виявилося, що пакет замовлень на літаки був рекордним. Про це повідомляє сайт компанії.

Загалом мова йде про 92 машини у "твердих" контрактах, очікуваних замовлень на 78, а ще 14 машин були поставлені замовникам за минулий рік. Загальна вартість контрактів оцінюється у 30,3 млрд євро, з яких 21,9 млрд євро - замовлення від іноземних операторів.

Відповідно до річного звіту зараз головним клієнтом Dassault стали Об'єднані Арабські Емірати, які замовили одразу 80 винищувачів. Ще по шість машин має отримати Греція та Індонезія. А до Індії, Катару та Греції за минулий рік було поставлено 13 Rafale.

Серед очікуваних експортних замовлень, як зазначається у звіті, розширення замовлення з боку Індонезії на ще 36 винищувачі. Постачання до Колумбії та Індії.