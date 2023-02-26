ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – Зеленський

У неділю, 25 лютого, країни ЄС затвердили десятый пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента Володимира Зеленського, інформує ZN.ua .

"Сьогодні затверджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. 10-й і очевидно не останній. Санкції будуть вводитися і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Зараз у 10-му пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості, фінансового сектору держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство", – зазначив глава держави.

Санкції у новому пакеті стосуватимуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції спрямовані на тих, "хто відповідає за воєнні дії, за політичні рішення, хто забруднює суспільний простір дезінформацією і шкідливими наративами, доповнюючи військову війну ще й інформаційною війною".