ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – Зеленський

Цей пакет не останній, прогнозує президент.

ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – Зеленський
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У неділю, 25 лютого, країни ЄС затвердили десятый пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента Володимира Зеленського, інформує ZN.ua.

"Сьогодні затверджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. 10-й і очевидно не останній. Санкції будуть вводитися і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Зараз у 10-му пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості, фінансового сектору держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство", – зазначив глава держави.

Санкції у новому пакеті стосуватимуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції спрямовані на тих, "хто відповідає за воєнні дії, за політичні рішення, хто забруднює суспільний простір дезінформацією і шкідливими наративами, доповнюючи військову війну ще й інформаційною війною".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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