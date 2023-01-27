МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів

Міжнародний валютний фонд вивчає розрахований на кілька років пакет допомоги для України вартістю $16 мільярдів для покриття потреб країни та активізації збільшення міжнародного фінансування. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела всередині фінустанови.

Чи буде ця програма реалізована, залежить від низки умов, включаючи схвалення її країнами Великої сімки, а також донорами і кредиторами України.

План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ , зокрема можливості надавати позики зруйнованій війною країні. Уряд України, окрім успішного завершення затвердженої торік чотиримісячної безготівкової програми МВФ , має взяти на себе зобов’язання щодо низки політичних заходів.

У разі схвалення цього плану до кінця березня, розрахована на 3-4 роки програма загальною вартістю від $14 до $16 мільярдів передбачатиме першу виплату від $5 до $7 мільярдів вже у квітні.

Очікується, що це допоможе збільшити фінансову підтримку країни з боку державних і приватних кредиторів.

Співрозмовники видання також додали, що у разі, якщо план не отримає підтримки з боку достатньої кількості країн-членів МВФ , фонд може підтримати Україну програмою Інструменту швидкого фінансування на $1,3 мільярда.