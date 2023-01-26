Українці стали менше користуватись пластиковими пакетами: статистика
В деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів, інформує
Українці за рік скоротили використання пластикових пакетів на 40-90%, водночас більше, ніж удвічі збільшили споживання біорозкладних.
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«Рішення Уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат: українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І дедалі частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів.
В Уряді наголосили, що зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання ціни їх закупки, тож виробники пакетів без прибутку не залишились. Ба більше: це сприяло модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів.