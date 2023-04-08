Британська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial Times

Більшість продукції - підсанкційна і потрапляє під обмеження експорту.

Журналісти знайшли в передмісті Лондона компанію Mykines Corporation LLP, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну попри санкції почала активно постачати країні-агресорці телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку. У записах перераховані бренди від Huawei і H3C до Intel , AMD, Apple і Samsung. Про це пише Financial Times , інформує ZN.ua .

© depositphotos / Serg0403

Згідно з митними документами, які дослідили журналісти видання, відправлена компанією продукція на $982 млн потрапляє під обмеження експорту як товари подвійного призначення. Продаж цих товарів у Росію без дозволу влади Великої Британії може означати порушення її санкцій, навіть незважаючи на те, що товари, які постачає Mykines, потрапили в Росію з інших країн — переважно Китаю.

Необроблені дані, проаналізовані Financial Times, були отримані від Максима Миронова, професора бізнес-школи IE у Мадриді, який є експертом з аналізу митних потоків. Частину записів було підтверджено шляхом порівняння з даними ImportGenius, комерційного постачальника митних даних.

"Хоча значна частина експорту Mykines є споживчими товарами, вони також включають велику кількість високоякісних мікрочіпів, телекомунікаційного обладнання та серверів, які можуть підтримувати російську інфраструктуру", - пише видання.

Як з’ясували журналісти, один з офісів Mykines належить кіпрському власнику Саввасу Фемістоклеусу, який у 2013 році створив компанію, в якій був одноосібним директором, під назвою «Російська торгова компанія ТОВ».

Проте, за словами Фемістоклеуса, значний контроль у фірмі належить 34-річній українці, яка у 2018 році проходила двотижневі курси англійської мови у Лондоні.

Журналісти також довідались, що понад 10 тисяч одиниць товарів компанія Mykines постачала великому дистриб’ютору комп’ютерів та електроніки в Росії – компанії Merlion.