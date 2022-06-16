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2022-06-16
В Нидерландах начали обменивать гривну на евро
Услуга заработала для удобства украинских беженцев
В Нидерландах появилась возможность обменять наличную гривну на евро без комиссии. Об этом сообщает нидерландское издание
« Украинские беженцы с сегодняшнего дня могут обменять свои наличные в гривне на евро. Для этого они должны обратиться в обменные пункты GWK Travelex » , – говорится в сообщении.
Один человек может обменять сумму до 10 тысяч гривен или примерно 310 евро. Комиссия за транзакцию не оплачивается, курс определяется еженедельно Национальным банком Украины.
Юлия Лавришин, ZN.ua