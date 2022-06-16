В Нидерландах начали обменивать гривну на евро

Услуга заработала для удобства украинских беженцев

В Нидерландах начали обменивать гривну на евро

В Нидерландах появилась возможность обменять наличную гривну на евро без комиссии. Об этом сообщает нидерландское издание NOS .

« Украинские беженцы с сегодняшнего дня могут обменять свои наличные в гривне на евро. Для этого они должны обратиться в обменные пункты GWK Travelex » , – говорится в сообщении.

Один человек может обменять сумму до 10 тысяч гривен или примерно 310 евро. Комиссия за транзакцию не оплачивается, курс определяется еженедельно Национальным банком Украины.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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