Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью

В Польше образовался огромный спрос на одну специальность. Поэтому на рынке труда открыли тысячи вакансий. Эти вакансии охотно заполняют украинцами.

Ажиотажный спрос возник на медицинских сестер и акушерок в Западно-Поморском воеводстве. Большинство медперсонала среднего звена, которій там работает, имеет предпенсионный возраст. Средний возраст тамошних медсестер – 54 года. Недалеко "убежали" и акушеры, у которых средний возраст составляет 52 года. Из 10 тысяч медиков среднего звена, которые там работают, скоро уже треть уйдет на заслуженный отдых. И заменить их некем.

Поэтому, украинок и украинцев, имеющих подходящую квалификацию, охотно берут на работу. Правда, сначала им придется поработать на должностях персонала, оказывающего сестринскую помощь. Но потом, когда все формальности будут решены, они получат условное право на работу в ранге медсестры.

"Это лица, работавшие медсестрами в Украине. Сейчас мы трудоустроили их как лиц, оказывающих сестринскую помощь, чтобы у них было время решить формальные вопросы - получить условное право на занятие профессией. Когда они получат такое разрешение, то их трудовой договор будет изменен. Они будут трудоустроены как медсестры", - говорит пресс-секретарь медицинского учреждения в Щецине Томаш Овсик-Козлосский.

Благодаря притоку квалифицированных медсестер из Украины в Западно-Поморском воеводстве уже удалось частично решить проблему с нехваткой медицинских кадров. Но все равно таких вакансий еще достаточно, говорят поляки.