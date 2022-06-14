Курс доллара вскоре уйдет вверх: НБУ намерен отпустить гривну

Уже в конце лета Нацбанк Украины может отменить жесткий курс доллара, зафиксированный им еще в начале войны. При этом гривна начнет быстрее девальвировать. Однако это поможет сбить спрос на доллар и постепенно должно привести к стабилизации рынка валют.

Такой прогноз на ближайшее будущее украинской финансовой системы дал финансовый еженедельник группы ICU.

В прогнозе, в частности, отмечают, что спрос на иностранную валюту по-прежнему остается в Украине высоким. Это, в первую очередь, связано с вялым состоянием украинской экономики и низкой долей экспорта. Поэтому Украине не хватает притока собственных валютных средств.

В такой ситуации единственный выход – дать волю рынку валют, чтобы он себя сбалансировал.

"Мы ожидаем, что ближе к осени НБУ начнет добавлять определенные элементы гибкости в курсообразовании и постепенно ослабит гривну, чтобы устранить часть избыточного спроса на иностранную валюту", - прогнозируют аналитики.

В мае, из-за повышенного спроса на валюту, НБУ был вынужден сократить свои международные резервы почти на 7%. Это очень много, и долго Нацбанк не сможет таким образом насыщать рынок. Поэтому вся надежда - на международную помощь, считают в ICU.

При этом аналитики отмечают, что в мае объем международной помощи был весьма скромен. К тому же. часть этой помощь состояла из кредитных средств, которые Украине долго и мучительно предстоит возвращать.

"Приток международной помощи не был значительным в мае и составил лишь эквивалент 1,7 млрд долл., в том числе 0,6 млрд евро от Всемирного банка и 0,6 млрд евро от ЕС ", - пишут в еженедельнике.

Напомним, аналитик Алексей Кущ считает, что украинцам нужно перестать питать иллюзии насчет дешевого доллара, который будет после войны. К довоенному уровню курс доллара уже никогда не вернется. Более того, он не вряд ли сможет восстановиться до 30 гривен. И чем скорее украинцы примут эту новую реальность и перестанут зацикливаться на курсах валют, тем проще будет привыкнуть к новым цифрам и отталкиваться уже от них.