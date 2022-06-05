На Киевщине выявлен канал финансирования роSSийской агентуры, работавший через обменник

Незаконные операции агенты производили в собственном пункте обмена валют, информирует ZN.ua.

В Киевской области нейтрализована вражеская агентура, которая наладила механизм скрытой переправки денег с РФ на территорию нашего государства, в интересах спецслужб агрессора. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег с РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих роSSийских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

В состав ОПГ входило трое жителей Киевщины.

Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных систем РФ. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.

В результате следственных действий у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация с доказательствами противоправной деятельности. В ходе обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации нелегального финансового трафика.


Лия Ильченко, ZN.ua





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