На Киевщине выявлен канал финансирования роSSийской агентуры, работавший через обменник
Незаконные операции агенты производили в собственном пункте обмена валют, информирует
В Киевской области нейтрализована вражеская агентура, которая наладила механизм скрытой переправки денег с РФ на территорию нашего государства, в интересах спецслужб агрессора. Об этом
"Злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег с РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих роSSийских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.
В состав ОПГ входило трое жителей Киевщины.
Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных систем РФ. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.
В результате следственных действий у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация с доказательствами противоправной деятельности. В ходе обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте.
В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации нелегального финансового трафика.