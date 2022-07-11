Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень

Объем денежных переводов в Украину в последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень
Фото: finclub.net

По его словам, в среднем за 5 месяцев 2022 года превысил уровень пандемического 2020 года.

«Это при том, что у нас до сих пор существует запрет на выезд для мужчин», — уточнил Железняк.

Согласно данным Нацбанка, в мае денежные переводы достигли довоенного уровня (около $1,2 млрд), а в среднем за 5 месяцев 2022 превысили уровень 2020 года.

В НБУ уточнили, что рост денежных переводов в годовом исчислении возобновился впервые с начала войны среди прочего благодаря активному трудоустройству за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.





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