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2022-07-11
Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень
Объем денежных переводов в Украину в последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. Об этом в телеграм-канале
Фото: finclub.net
По его словам, в среднем за 5 месяцев 2022 года превысил уровень пандемического 2020 года.
«Это при том, что у нас до сих пор существует запрет на выезд для мужчин», — уточнил Железняк.
Согласно данным Нацбанка, в мае денежные
В НБУ уточнили, что рост денежных переводов в годовом исчислении возобновился впервые с начала войны среди прочего благодаря активному трудоустройству за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.