Госстат обнародовал уровень падения ВВП за I квартал 2022 года

Реальный ВВП сократился в I квартале 2022 г. по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3%. А по сравнению с тем же периодом 2021 года — на 15,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Кроме того, инфляция на потребительском рынке в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составила 2,7%. А с начала года — 13,9%.

Базовая инфляция в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составила 1,4%, с начала года — 9,6%.