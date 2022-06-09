Госстат обнародовал уровень падения ВВП за I квартал 2022 года

Вместе с процентом падения ВВП растет и инфляция.

Реальный ВВП сократился в I квартале 2022 г. по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3%. А по сравнению с тем же периодом 2021 года — на 15,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Кроме того, инфляция на потребительском рынке в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составила 2,7%. А с начала года — 13,9%.

Базовая инфляция в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составила 1,4%, с начала года — 9,6%.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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