AliExpress возобновляет доставку в Украину

С завтрашнего дня, с 15 июня, "Новая почта" и "Укрпочта" возобновляют доставку товаров с AliExpress, сообщают пресс-службы почтовых операторов.

"Доставка в Украину по Укрпочте доступна уже с 15 июня", - говорится в сообщении государственного почтового оператора.

В настоящее время доставка заказов "Укрпочтой" возможна в 14 областей: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую.

Доставка в другие области будет постепенно добавляться.

Доставку заказов с AliExpress "Укрпочта" будет производить чартерными рейсами, транзитом через Почту Латвии, а оттуда в Украину.

Укрпочта обслуживает такие каналы доставки с AliExpress, как Cainiao Super Economy, AliExpress Saver Shipping, AliExpress Standard и другие.

Также, с 15 июня украинцы снова могут заказывать товары из онлайн-магазина AliExpress напрямую в Украину с доставкой "Новой почтой" .

"Это самое ожидаемое возобновление доставки, которого ждали украинцы. Мы провели десятки встреч с партнером, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже восстановили свою довоенную скорость. Поэтому теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или почтомат Новой почты. Для этого нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат", - заявил СЕО "Новой почты" Глобал Юрий Беневитский.