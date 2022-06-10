Зеленский встретился с Баффетом. Пригласил восстанавливать Украину

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом и пригласил его в ряд проектов по восстановлению Украины. Об этом президент написал в своем твиттере.

Зеленский встретился с Баффетом. Пригласил восстанавливать Украину
Фото: Говард Баффет/golosameriki.com

«Предложил Говарду Баффету приобщиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания», — написал Зеленский.

Рад приветствовать в Киеве #HowardGBuffett . Ценим этот сигнал солидарности с ??. Выразил благодарность за гуманитарную поддержку ??. Предложил ему приобщиться к проектам по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания.

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

Кто такой Говард Баффет

Говард Баффет — американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета, СЕО холдинговой компании Berkshire Hathaway.

Баффет-младший с 30 лет занимается агросектором и входит в совет директоров Berkshire Hathaway. Он также является CEO благотворительной организации Howard G. Buffett Foundation, занимающейся вопросами продовольственной и общественной безопасности.





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