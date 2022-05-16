В Украину можно импортировать газ через LNG-терминалы Греции, Хорватии, Польши и Литвы, - Макогон

"В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины".

Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из LNG-терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы.

Об этом заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что сейчас происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через газотранспортную систему Украины.

"Более 1 млн м3 в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", - подчеркнул Макогон.

Он рассказал, что "оператор ГТС Украины за прошлый год удвоил объем гарантированных мощностей в Украину, которые составляют 54 млн м3 в сутки - были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн за сутки с 27 млн)".

Напомним, министр экономики ФРГ заявил, что Германия может пережить остановку поставок роSSийского газа.

А Эстония и Финляндия договорились о взаимопомощи на случай проблем с поставкой газа. Аналогичное соглашение у Эстонии с Латвией.