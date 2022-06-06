Через платформу United24 уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен — Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние четыре недели в рамках платформы United24, предназначенной для сбора средств для восстановления страны после войны, уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен. Об этом идет речь в сообщении на Телеграмм-канале президента.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", - написал он.

Президент призвал присоединяться к работе этой платформы, напомнив, что донаты одним кликом можно внести на портале u24.gov.ua.