Через платформу United24 уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен — Зеленский

Донаты одним кликом можно внести на портале u24.gov.ua, информирует ZN.ua.

Через платформу United24 уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен — Зеленский
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние четыре недели в рамках платформы United24, предназначенной для сбора средств для восстановления страны после войны, уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен. Об этом идет речь в сообщении на Телеграмм-канале президента.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", - написал он.

Президент призвал присоединяться к работе этой платформы, напомнив, что донаты одним кликом можно внести на портале u24.gov.ua.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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