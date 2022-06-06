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2022-06-06
Через платформу United24 уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен — Зеленский
Донаты одним кликом можно внести на портале u24.gov.ua, информирует
© Офис президента
Президент Владимир Зеленский рассказал, что за последние четыре недели в рамках платформы United24, предназначенной для сбора средств для восстановления страны после войны, уже удалось собрать более 1,5 млрд гривен. Об этом идет речь в сообщении на
"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", - написал он.
Президент призвал присоединяться к работе этой платформы, напомнив, что донаты одним кликом можно внести на портале u24.gov.ua.
Виктория Хмилевская, ZN.ua