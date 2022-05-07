Зеленский отметил необходимость устранения очередей на украинских АЗС

Президент провел совещание с членами правительства и руководителем ОПУ, информирует ZN.ua.

Зеленский отметил необходимость устранения очередей на украинских АЗС
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Президент Владимир Зеленский провел совещание по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти, в котором приняли участие руководитель ОПУ Андрей Ермак вместе с заместителями, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства. В частности, участники заседания рассмотрели вопрос о топливной безопасности Украины, сообщили в офисе президента.

«Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях», – отметили в ОПУ.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, сейчас идет работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы. Она отметила, что сегодня это главное узкое место в логистике поставок горючего в страну. Кроме того, во время совещания отметили важность долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.

«Министр финансов Украины Сергей Марченко доложил о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Так, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидание. На май запланировано 57 млрд грн поступлений», – отметили в ОПУ.

По словам Марченко, ежемесячный дефицит планируется погашать с помощью международных грантов и кредитов. Он также сообщил о продолжающихся сейчас переговорах по международным грантам в объеме 11 млрд долл. Из этой суммы 5 млрд. дол. Украина уже получила.

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