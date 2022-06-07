Бензин украинских мини-НПЗ обходится водителям дороже импортируемого: какие аргументы трейдеров

6 июня цены на импортный бензин А-95 находились в диапазоне 48-51 грн/л. А "отечественный" А-95 предлагался по цене 52-54 грн/л, информирует ZN.ua.

Бензин украинских мини-НПЗ обходится водителям дороже импортируемого: какие аргументы трейдеров
© СБУ

Импортируемые в Украину нефтепродукты стоят на АЗС дешевле, чем производимые на отечественных мини-НПЗ. Эту тенденцию зафиксировала Консалтинговая группа "А-95", сообщает Enkorr.

"Характерно, что импортируемый продукт предлагается несколько дешевле производимого на мини-НПЗ. Трейдеры объясняют такую ситуацию тем, что импортный ресурс нужно ждать определенное время в очереди, тогда как бензин из "миников" доступен более оперативно", - говорится в обзоре рынка состоянием на начало текущей недели.

В частности, 6 июня цены на импортный бензин А-95 находились в диапазоне 48-51 грн/л. А "отечественный" А-95 предлагался по цене 52-54 грн/л.

В то же время оптовые цены на нефтепродукты в Украине в целом начали понемногу снижаться.


Лия Ильченко, ZN.ua





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