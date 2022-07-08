Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС України почали знижуватися

На автозаправних станціях України почали знижуватися ціни на бензин та дизельне паливо. Про це повідомляє "Хвиля" з посиланням на Консалтингову групу А-95, яка, у свою чергу, посилається на дані оперативного моніторингу ринку.

Зазначається, що у мережі ZOG (Запоріжжя) бензин марки А-95 з покращеними показниками якості та дизпаливо опустилися в ціні відразу на 8 грн/л, до 55,00 грн/л та 57 грн/л відповідно. Мережа Prime також знизила вартість на пальне: на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин та до 57 грн/л за дизпаливо. Також дніпропетровська мережа VostokGaz знизила вартість пального на 6-7 грн/л, Chipo та Mango на 0,5-2,5 грн/л.

За словами експертів, ситуація на українському ринку пального потроху покращується, про що свідчить зниження оптових цін. Зокрема, минулого тижня бензин у середньому в Україні можна було придбати за 50 грн/л, а дизпаливо – за 52 грн/л.