Доллар на черном рынке дорожает: сколько стоит валюта в украинских обменниках

Курс доллара в Украине не стоит на месте. Отмена НБУ фиксированного курса привела к тому, что каждый день курс на черном рынке меняется. Обменники обновили стоимость доллара 8 июня. На сегодняшний день американскую валюту продают на 30 копеек дороже, чем вчера.

Так, по состоянию на утро среды, 8 июня, средний курс продаж доллара составлял 35,36 грн, а средний курс покупки – 35,10 грн за доллар.

Самый низкий курс продаж, который удалось найти в украинских обменниках, – 35,3 грн/долл., а самый высокий – 35,5 грн/долл.

Если сравнивать курс доллара в банках, то выгоднее всего покупать валюту в Укрсиббанке по курсу 29,26 грн/долл., а продавать - в Райффайзене банке за 36,1 грн/долл.

В то же время курс евро и польского злотого в среду не изменился. Европейская валюта на черном рынке продается и покупается за 36,5 и 37,75 грн за евро соответственно.

Сравнивая курс в банках, можно увидеть, что курс покупки самый выгодный в Укрсиббанке - 31,22 грн за евро, а продать евро выгодно в Райффайзене банке за 37,90 грн /евро.

Польский злотый 8 июня стоит в банкам в среднем 7,5 грн за злотый, на черном рынке (в обменниках) в среднем 7,9 грн за злотый.

Ранее сообщалось, какие прогнозы дают аналитики по стоимости американской валюты на ближайшее будущее.