Как инвесторам сейчас сотрудничать с Украиной: Зеленский назвал варианты

Есть краткосрочные и долгосрочные возможности.

Как инвесторам сейчас сотрудничать с Украиной: Зеленский назвал варианты
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками конференции Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor, предложил инвесторам ряд вариантов для сотрудничества с Украиной, сообщает Офис президента.

"Это очень простые и прозрачные инструменты. Первый инструмент – это наша платформа United24. Специальная фандрейзинговая платформа, с помощью которой мы аккумулируем средства для восстановления жизни после боевых действий. Это разминирование, покупка оборудования для больниц, гуманитарная поддержка. Каждый вклад дает нам возможность увидеть, что у Украины тот или иной конкретный и настоящий друг. Мы видим, кому будем благодарны", - рассказал Зеленский.

Кроме того, можно работать с военными облигациями Украины.

"Даже сейчас, во время полномасштабной войны, мы демонстрируем абсолютно добросовестное обслуживание нашего долга. Военные бонды – это инструмент для вас, чтобы и поддержать нас в борьбе за свободу, и заработать. Заработать вам", - сказал он.

Долгосрочное сотрудничество, как отметил Зеленский, включает в себя пять основных элементов и возможностей.

"Европа, IT, аграрное сотрудничество, "зеленая" энергетика, локализация производства", – подчеркнул президент.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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