Цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах: где продукт стоит дешевле

Подсолнечное масло в Украине продолжает дорожать. В начале июня ценник вырос еще на 10%, по сравнению с маем. Самые популярные сети супермаркетов обнародовали цены на подсолнечное масло по состоянию на 7 июня.

Украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло: где продукт стоит дешевле

Так, средняя стоимость подсолнечного масла на полках магазинов Varus колеблется от 59 грн до 62 грн за 800 мл. За литр масла придется отдать от 65 грн. Также можно купить за 225,90 грн бутылку масла объемом 3 л торговой марки "Олейна". Популярное в Украине подсолнечное масло "Чумак" стоит в Varus 69,80 грн за 900 мл.

Украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло: где продукт стоит дешевле

В супермаркете "Ашан" масло Олейна стоит дороже - 64,10 грн за 850 мл. А вот подсолнечное масло торговой марки Ашан можно приобрести за 66 грн (1 л). В наличии есть как рафинированное, так и нерафинированное масло. За 3 л масла нужно будет отдать 192 грн.

Украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло: где продукт стоит дешевле

В сети АТБ масло "Олейна" стоит 61,59 грн за 850 мл. Еще дешевле можно купить масло ТМ "Розумний вибір" - всего за 55,24 грн. Подсолнечное масло "Щедрый дар" стоит 62,76 грн за бутылку емкостью 850 мл.

Украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло: где продукт стоит дешевле

Из-за прекращения экспорта, запасов подсолнечного масла, которые на сегодня имеются в Украине должно хватить на ближайшие пять лет. Причин для роста цен на продукт на сегодняшний день нет, однако цены растут. Вероятно поводом к этому стала инфляция.

Ранее сообщалось, сколько стоит гречка в украинских супермаркетах в июне.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в ПольшеПосибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Бензин украинских мини-НПЗ обходится водителям дороже импортируемого: какие аргументы трейдеровБензин украинских мини-НПЗ обходится водителям дороже импортируемого: какие аргументы трейдеров
Цены на клубнику снижаются медленно, однако фермеры нашли способ удешевить ягодуЦены на клубнику снижаются медленно, однако фермеры нашли способ удешевить ягоду
Цены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топливаЦены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топлива
Для украинских беженцев в Италии откроется программа обмена наличной гривны на евроДля украинских беженцев в Италии откроется программа обмена наличной гривны на евро
Цены на сахар в Украине вырастутЦены на сахар в Украине вырастут
Цены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартируЦены на жилье в новостройках Киева: сколько стоит купить однокомнатную квартиру
Жилье в Швейцарии для украинских беженцев: как получитьЖилье в Швейцарии для украинских беженцев: как получить
Зарплаты украинских беженцев в Швейцарии в 10 раз превышают польскиеЗарплаты украинских беженцев в Швейцарии в 10 раз превышают польские
Украинские супермаркеты обновили цены на соль в УкраинеУкраинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине
Распродажа квартир в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимостьРаспродажа квартир в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость
Последние новости
Подгружаем последние новости