Цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах: где продукт стоит дешевле

Подсолнечное масло в Украине продолжает дорожать. В начале июня ценник вырос еще на 10%, по сравнению с маем. Самые популярные сети супермаркетов обнародовали цены на подсолнечное масло по состоянию на 7 июня.

Так, средняя стоимость подсолнечного масла на полках магазинов Varus колеблется от 59 грн до 62 грн за 800 мл. За литр масла придется отдать от 65 грн. Также можно купить за 225,90 грн бутылку масла объемом 3 л торговой марки "Олейна". Популярное в Украине подсолнечное масло "Чумак" стоит в Varus 69,80 грн за 900 мл.

В супермаркете "Ашан" масло Олейна стоит дороже - 64,10 грн за 850 мл. А вот подсолнечное масло торговой марки Ашан можно приобрести за 66 грн (1 л). В наличии есть как рафинированное, так и нерафинированное масло. За 3 л масла нужно будет отдать 192 грн.

В сети АТБ масло "Олейна" стоит 61,59 грн за 850 мл. Еще дешевле можно купить масло ТМ "Розумний вибір" - всего за 55,24 грн. Подсолнечное масло "Щедрый дар" стоит 62,76 грн за бутылку емкостью 850 мл.

Из-за прекращения экспорта, запасов подсолнечного масла, которые на сегодня имеются в Украине должно хватить на ближайшие пять лет. Причин для роста цен на продукт на сегодняшний день нет, однако цены растут. Вероятно поводом к этому стала инфляция.

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