Фальшивые купюры в украинских обменниках: о чем нужно знать

Украинцы вынуждены во время войны покупать валюту в обменниках, так как банки устанавливают менее выгодный курс. Чтобы сохранить свои сбережения, люди ищут, где бы дешевле купить доллары и евро, но забывают о том, что риск получить фальшивые купюры в обменниках достаточно высокий.

Стало известно, какие фальшивые купюры выдают украинцам в обменниках

Так, с начала войны количество фальшивок в банках не увеличилось, а вот на черном рынке ситуация иная.

Чаще всего мошенники подделывают долларовые банкноты. Среди всех фальшивых денег на украинском рынке доллары составляют почти 92%. Причем 69% – это купюры номиналом 100 долларов. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков 50-долларовые банкноты – 28% от общего количества.

Стало известно, какие фальшивые купюры выдают украинцам в обменниках

Фальшивые евро тоже встречаются. В основном это купюры номиналом 100 или 200 евро. Львиная доля таких подделок курсирует преимущественно на черном рынке. В банке получить подделку практически нереально, так как деньги тщательно проверяются.

К тому же, фальшивки, которые встречаются в Украине, достаточно низкого качества. Зачастую их производят с помощью обычного ксерокса или сканера, а не профессиональной аппаратурой. Поэтому, зная основные особенности настоящих долларов и евро, отличить фальшивку от оригинала вполне реально.

Покупая валюту в обменниках, внимательно осматривайте каждый денежный знак. Вам могут подсунуть подделку, но если вы знаете, как выглядит оригинал, то вас не проведешь.

Ранее сообщалось, как обменять испорченные долларовые купюры в Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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