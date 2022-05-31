Цены на молодую капусту в Украину превысили 60 грн/кг

Цены на молодую капусту в мае продолжают расти. За месяц стоимость овоща подскочила вдвое. Если в апреле фермеры продавали раннюю капусту за 30-35 грн/кг, то в мае ценник повысился до 60 грн/кг и выше.

Цены на молодую капусту в Украину превысили 60 грн/кг

Если сравнивать цены по украинским супермаркетам, то средняя стоимость молодой капусты на сегодняшний день составляет 63,40 грн/кг.

Белокочанная капуста старого урожая также подорожала - с 23,41 грн/кг до 28,80 грн/кг.

Для сравнения, молодую капусту в Auchan продают за 67,90 грн за кг, в Varus - на 9 грн дешевле - за 58,90 грн за кг. Белокачанная капуста в Varus также стоит дешевле, чем в Auchan - 29,90 и 36,50 грн за кг соответственно.

Цены на молодую капусту в Украину превысили 60 грн/кг

Цены на капусту в этом сезоне будут высокими, так как ранние овощи выращивают в основном в оккупированной Херсонской области. Урожай оттуда оккупанты вывозят на вражескую территорию, тем самым не давая возможности местным фермерам вывозить овощи в другие области Украины.

Пока цены на капусту растут, огурцы тем временем дешевеют. По сравнению с прошлым месяцем украинские огурцы подешевели с 94,71 грн/кг до 67,59 грн/кг, тепличные с 101,63 грн/кг до 69,60 грн/кг.

Ранее сообщалось, сколько стоит клубника в Украине в нынешнем сезоне.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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