В Україні знижуються ціни на капусту

Українські фермери поспішають розпродати торішню капусту.

В Україні цього тижня знизилася ціна на капусту торішнього врожаю. Головною причиною є те, що фермери поспішають розпродати запаси продукції старого врожаю до того, як рання капуста почне масово надходити в продаж і тиск на ринку посилиться. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, інформує ZN.ua.

В Україні знижуються ціни на капусту
© unsplash/dancristianp

Так, станом на 5 квітня білокачанна капуста врожаю 2022 року реалізується по 15-18 грн/кг ($0,41-0,49/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов'язують зниження ціни зі стрімким погіршенням якості капусти в місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію досить невисокий, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті.

Аналітики наголосили, що зараз ціна на білокачанну капусту в Україні в середньому на 18% нижче, ніж рік тому. Експерти проєкту не виключають, що дана продукція і далі буде дешевшати в міру зниження її якості в українських господарствах.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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