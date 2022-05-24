Эмбарго на роSSийскую нефть, блокирование банков и отказ от IT-сектора. Зеленский выступил на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Давосском форуме призвал мир полностью расторгнуть торговлю с РФ , ввести нефтяное эмбарго, а также заблокировать все роSSийские банки и отказаться от роSSийского ИТ-сектора.

Фото: president.gov.ua

О чем говорил Зеленский

«Сейчас действительно момент, когда решается господствовать ли в мире грубая сила. Если будет царить, то наши мысли неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться — потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме покорения тех, кого хочет покорить. И не дискутирует, а убивает сразу, как это делает РоSSия в Украине прямо сейчас — когда мы с вами общаемся», — заявил он.

По словам Зеленского, нужно менять подход и не просто дискутировать, а действовать, создавать новые инструменты и прецеденты.

«Санкции должны быть максимальными, чтобы РоSSия или любой другой агрессор, который хочет пойти жестокой войной против соседа, четко знали, к чему это сразу приведет. И таких санкций против РФ , я считаю, до сих пор нет, а они должны быть. Эмбарго на роSSийскую нефть, полное блокирование всех роSSийских банков без исключения, полный отказ от роSSийского ИТ, полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, которое будет еще десятилетиями работать на поддержание мира», — заявил президент в Давосе.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо создать прецедент полного выхода всех иностранных компаний из РФ , чтобы «ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями и чтобы офисы, счета и товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах».

В то же время он призвал к тому, чтобы компании, покинувшие роSSийский рынок, разворачивали деятельность в Украине, где не только 40 миллионов потребителей, но и открывает доступ к рынкам Европы.

Относительно роSSийских активов Зеленский подчеркнул, что они должны быть конфискованы на компенсации всем пострадавшим от роSSийской войны. «После этого у разных агрессоров точно не будет мотивации делать то, что сделала и продолжает делать РоSSия».

Зеленский также призвал создать такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, кто мечтает уничтожить жизнь соседа, что война не дает желаемого результата.

Для этого Украина предлагает специальную историческую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров или компаний-партнеров есть возможность взять шефство над определенным регионом Украины, городом или обществом или отраслью промышленности.

Такие направления уже избрали Британия, Дания, ЕС и другие ведущие междунар субъекты.