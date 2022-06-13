Ликвидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банка

Разрушены сотни предприятий, чьими активами и счетами занимаются десятки украинских банков, и это означает, что их может ждать такая же судьба, как и Мегабанк, информирует ZN.ua.

Ликвидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банка
© Мегабанк / Facebook

Мегабанк это первая жертва в банковской системе, которая пала именно в результате войны, а поэтому такая же участь может постигнуть десятки других украинских банков. Об этом заявили эксперты, не согласные с версией Нацбанка относительно причин ликвидации Мегабанка, пишет UBR.ua.

По их мнению, судьбу Мегабанка решила именно война.

"Подлежал ли данный банк ликвидации и банкротству, если б не было войны? Маловероятно. Скорее всего нет, были бы найдены механизмы, чтобы его докапитализировать, и, соответственно, сформировать допкапитал или объединить с каким-то другим банком, выкупить его и т.д. Но война внесла свои коррективы", – считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.


Лия Ильченко, ZN.ua





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