Ликвидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банка

Мегабанк это первая жертва в банковской системе, которая пала именно в результате войны, а поэтому такая же участь может постигнуть десятки других украинских банков. Об этом заявили эксперты, не согласные с версией Нацбанка относительно причин ликвидации Мегабанка, пишет UBR.ua .

По их мнению, судьбу Мегабанка решила именно война.

"Подлежал ли данный банк ликвидации и банкротству, если б не было войны? Маловероятно. Скорее всего нет, были бы найдены механизмы, чтобы его докапитализировать, и, соответственно, сформировать допкапитал или объединить с каким-то другим банком, выкупить его и т.д. Но война внесла свои коррективы", – считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.