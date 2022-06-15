Минфин США продлил до зимы льготу для санкционных банков РоSSии

Минфин США разрешил сделки с центробанком РФ и шестью банками для оплаты энергоносителей. Об этом идет речь в сообщении департамента казначейства США от 14 июня.

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Что это значит

Речь идет о том, что санкции против роSSийских банков, введенные США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, предусматривали исключение для торговли роSSийскими энергоносителями.

Американскими компаниями сразу разрешили до 24 июня 2022 года проводить сделки через Внешэкономбанк (ВЭБ), Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк «Открытие», относящиеся к сфере энергетики, в частности для покупки сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа.

Сейчас управление по контролю за иностранными активами (OFAG) США продлило действие соответствующей генеральной лицензии, которая делает возможным это исключение до 5 декабря 2022 года.

Кроме вышеперечисленных банков, исключение будет действовать для роSSийского центробанка и Альфа-банка, а также для всех юридических лиц, в которых этим семью учреждениями принадлежит более 50% акций.