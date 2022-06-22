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2022-06-22
Нацбанк готовит график восстановления капитала банков
Национальный банк предлагает график восстановления капитала банков. Об этом
Фото:flickr.com
Что предлагает НБУ
Этап 1. Глубокий экономический кризис
- капитал уменьшается, качество портфеля ухудшается;
- регуляторное послабление: НБУ применяет меры воздействия из-за потери капитала.
Этап 2. Стабилизация экономической ситуации
- НБУ проводит анализ качества активов и жизнеспособности банков;
- определен срок восстановления капитала;
- банки предоставляют планы капитализации и реструктуризации.
Этап 3. Поствоенное восстановление
- банки выполняют планы капитализации и реструктуризации;
- банки поэтапно восстанавливают капитал в соответствии с утвержденными НБУ планами.
Этап 4. Устойчивый экономический рост
- НБУ возвращает довоенные нормативы и требования;
- НБУ в дальнейшем гармонизирует регуляторные требования с европейским законодательством.