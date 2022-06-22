Нацбанк готовит график восстановления капитала банков

Национальный банк предлагает график восстановления капитала банков. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, июне 2022 года.

Нацбанк готовит график восстановления капитала банков
Фото:flickr.com

Что предлагает НБУ

Этап 1. Глубокий экономический кризис

  • капитал уменьшается, качество портфеля ухудшается;
  • регуляторное послабление: НБУ применяет меры воздействия из-за потери капитала.

Этап 2. Стабилизация экономической ситуации

  • НБУ проводит анализ качества активов и жизнеспособности банков;
  • определен срок восстановления капитала;
  • банки предоставляют планы капитализации и реструктуризации.

Этап 3. Поствоенное восстановление

  • банки выполняют планы капитализации и реструктуризации;
  • банки поэтапно восстанавливают капитал в соответствии с утвержденными НБУ планами.

Этап 4. Устойчивый экономический рост

  • НБУ возвращает довоенные нормативы и требования;
  • НБУ в дальнейшем гармонизирует регуляторные требования с европейским законодательством.





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