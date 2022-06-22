Нацбанк готовит график восстановления капитала банков

Национальный банк предлагает график восстановления капитала банков. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, июне 2022 года.

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Что предлагает НБУ

Этап 1. Глубокий экономический кризис

капитал уменьшается, качество портфеля ухудшается;

регуляторное послабление: НБУ применяет меры воздействия из-за потери капитала.

Этап 2. Стабилизация экономической ситуации

НБУ проводит анализ качества активов и жизнеспособности банков;

определен срок восстановления капитала;

банки предоставляют планы капитализации и реструктуризации.

Этап 3. Поствоенное восстановление

банки выполняют планы капитализации и реструктуризации;

банки поэтапно восстанавливают капитал в соответствии с утвержденными НБУ планами.

Этап 4. Устойчивый экономический рост