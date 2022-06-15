Госпродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездить

В Кабмин направлена информация о необходимости возобновления контроля за количеством и качеством топлива, информирует ZN.ua.

Госпродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездить
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Госпродпотребслужба просит отменить мораторий на проведение проверок качества горючего, поскольку выявлены случаи его смешивания с неизвестным веществом. Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает УНН.

«Через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать топливо, которое сегодня фактически смешивают с неизвестным веществом», – подчеркнул Рубан.

Он напомнил, что Кабинетом министров, в связи с военным положением, был наложен мораторий на определенные проверки. В этой связи на отдельных АЗС уже обнаружены мошеннические действия с топливом.

"По качеству и метрологической поверке количеству залитого горючего – сейчас это действительно проблемы. В Кабмин уже направлена информация о возобновлении контроля за метрологическим надзором, а это количество горючего, а также проверки качества", - сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Что касается проверки АЗС на соблюдение ценовой дисциплины, то, по его словам, почти полтора месяца в Киеве их проведено уже более 150, то есть около 10-15 проверок ежедневно. Выявлено более 100 нарушений с наложенными штрафами на сумму более полутора миллионов гривен. На АЗС, где фиксируется превышение цен, Госпродслужба и дальше будет проводить мониторинг ценовой дисциплины.

"Судя по мониторингу последних двух недель, можно сказать, что цена на горючее колеблется от 52 до 58 грн, что полностью законно и соответствует всем нормативным актам. По городу Киеву сегодня бензин и дизтопливо есть. Есть очереди, но топливо можно приобрести", - отметил Рубан.

Как известно, Кабинет министров приостановил госрегулирование цен на топливо, чтобы предоставить операторам рынка возможность транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.

Ранее директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что дилеры смешивают топливо с биоэтанолом, что может привести к серьезным последствиям для автомобиля.

"Есть большие опасения и есть много сигналов о том, что на заправках сейчас очень много появляется некачественного топлива. Это тоже является следствием дефицита, потому что когда есть нехватка бензина, обычно возникают сразу разного рода альтернативы. Так называемая "бодяга" или фальсификат он был всегда, но в мирное время эти фальсификаторы делали горючее нормального качества, потому что они использовали импортные компоненты. Путем не уплаты налогов, они неплохо на этом зарабатывали. Сейчас налогов нет, но есть дефицит и рост цен на горючее, поэтому это порождает предпосылки для возникновения некачественных подделок", – отмечает эксперт.

По материалам: УНН /

Лия Ильченко, ZN.ua





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