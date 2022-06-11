Через два месяца в Украине могут возникнуть новые проблемы с дешевым газом для населения

Через два месяца «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая на сегодняшний день обеспечивает население дешевым газом, может приобрести признаки монополиста, если в течение этого периода значительное количество потребителей, которые получают газ от компании в рамках поставки «последней надежды», не выберут себе другого поставщика. Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета на запрос Українських Новин .

«В случае если значительное количество потребителей природного газа через 2 месяца не выберут себе другого поставщика природного газа, компания действительно может иметь на рынке снабжения природного газа структурные признаки монопольного (доминирующего) положения», - говорится в ответе комитета.

Такая концентрация произошла в результате передачи «Нафтогазу» в первых числах июня 26 облгазов, работавших под брендом компании РГК, которую связывают с Фирташем.

АМКУ отмечает, что наличие у субъекта монопольного (доминирующего) положения на рынке, который не находится в состоянии естественной монополии, признается только решением (распоряжением) комитета по результатам рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции или соответствующего исследования рынка.

При этом, с 2020 года и по настоящее время газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» не обращалась в комитет относительно разрешения для концентрации 93% рынка поставки газа бытовым потребителям.

«В связи с изложенным, комитет не предоставлял ГК «Нафтогаз Украины» соответствующее разрешение на концентрацию, решения о предоставлении разрешения на концентрацию ГК «Нафтогаз Украины» в этот период не принимались», - говорится в ответе АМКУ.

Кроме того, «Нафтогаз», как «поставщик последней надежды», может поставляет природный газ потребителю в течение срока, который не может превышать 60 суток и длится до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа потребителю «поставщиком последней надежды».

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований (ГБР) передало в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 26 региональных операторов газораспределительных систем. Большинство из них — облгазы, работавшие под брендом компании РГК, которую также связывают с Фирташем.

30 мая стало известно, что Кабинет Министров Украины передал эти облгазы в управление «Черноморнефтегаз», входящей в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

Позже в НАК уточнили, что теперь ее структуры будут поставлять газ потребителям в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Кабинет министров определил ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поставщиком «последней надежды» 22 июля 2020 года сроком на три года, как победителя конкурса.