Newsweek: Економіка Росії розвалюється, про це говорять російські ж дані
Дані російської служби статистики свідчать, що в країні стрімко скорочується виробництво абсолютно всього: від автомобілів і двигунів до побутової техніки й сигарет, інформує
Якщо дефолт Росії за зовнішнім боргом, який стався вперше з часів большевицького перевороту, не був досить переконливою ознакою впливу західних санкцій на російську економіку, нові дані про соціально-економічне становище країни не залишає жодних сумнівів в тому, що економіка РФ поступово розвалюється.
Нові дані Федеральної служби державної статистики Росії свідчать, що виробництво обвалилося в численних секторах: від автомобілебудування до побутової техніки. Крім того, настрої в сфері роздрібної торгівлі теж сильно просіли, - пише
На перший погляд, ці цифри здаються досить невеликими. Але вони говорять про загальну тенденцію обвалу, який стає ще більш очевидним, якщо розглянути російське виробництво конкретної продукції. Найбільше постраждало автомобілебудування, яке у порівнянні з 2021 роком скоротилося на 96,7%. Виробництво вантажівок обвалилося на 39,3%, дизельних і бензинових двигунів - на 57%. Виробництво дизельних локомотивів впало на 63,2%, а вантажних вагонів - на 51,8%.