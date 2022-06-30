Newsweek: Економіка Росії розвалюється, про це говорять російські ж дані

Якщо дефолт Росії за зовнішнім боргом, який стався вперше з часів большевицького перевороту, не був досить переконливою ознакою впливу західних санкцій на російську економіку, нові дані про соціально-економічне становище країни не залишає жодних сумнівів в тому, що економіка РФ поступово розвалюється.

Нові дані Федеральної служби державної статистики Росії свідчать, що виробництво обвалилося в численних секторах: від автомобілебудування до побутової техніки. Крім того, настрої в сфері роздрібної торгівлі теж сильно просіли, - пише Newsweek . Російський індекс промислового виробництва розраховується щомісячно. Це індикатор, який говорить про реальні результати в сферах масового виробництва, гірничодобувній сфері, а також в газовій промисловості й сфері електрогенерації. В травні цей індекс скоротився на 1,7% у порівнянні з аналогічним місяцем 2021 року. В квітні падіння склало 1,6% в річному вираженні. Гірничодобувна сфера «просіла» на 0,8% у травні порівняно з аналогічним місяцем 2021 року, а виробнича промисловість - на 3,2%.

На перший погляд, ці цифри здаються досить невеликими. Але вони говорять про загальну тенденцію обвалу, який стає ще більш очевидним, якщо розглянути російське виробництво конкретної продукції. Найбільше постраждало автомобілебудування, яке у порівнянні з 2021 роком скоротилося на 96,7%. Виробництво вантажівок обвалилося на 39,3%, дизельних і бензинових двигунів - на 57%. Виробництво дизельних локомотивів впало на 63,2%, а вантажних вагонів - на 51,8%.