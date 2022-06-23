Германия ввела режим тревоги из-за сокращения поставок газа

Газовый кризис

Он объяснил эту меру сокращением газовых поставок из РоSSии и сохраняющимися высокими ценами на газ.

«Мы находимся в состоянии газового кризиса. Теперь газ — это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению», — подчеркнул Хабек.

В то же время он назвал сокращение роSSийских снабжений «экономической атакой» на Германию.

Вторую степень аварийного плана вводят в случае перебоев в газоснабжении или высокого спроса на газ, что приводит к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением. На этом этапе предполагается, что рынок еще способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера.

Введение уровня тревоги не означает, что поставщики газа теперь получат право переводить резко возрастающие цены прямо на потребителей. Федеральное агентство по сетям пока не будет активировать соответствующую статью закона об энергетической безопасности, поскольку регулятор еще не констатировал факт «значительного сокращения объемов импорта газа».

Третий этап аварийного плана — чрезвычайная ситуация — активируется, если снабжение газом ухудшится настолько, что положение уже невозможно будет исправить без вмешательства государства.

Тогда Федеральное агентство по сетям принимает по согласованию с поставщиками топлива решение о квотах на поставку газа потребителям, чтобы в первую очередь обезопасить наиболее уязвимые группы, такие как домохозяйства, больницы, газовые электростанции.