НБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режимі

22 лютого Національний банк відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки він працюватиме в тестовому режимі. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Тестовий режим

Як пояснили в НБУ, наразі необхідно впевнитися, що всі налаштування діють коректно, і клієнти можуть повноцінно користуватися нашим ресурсом для придбання пам’ятних монет та сувенірної продукції.

«Уподовж березня фахівці Національного банку оцінюватимуть його функціональність під час реальних навантажень, додатково аналізуватимуть можливості поліпшення його роботи та в разі необхідності коригуватимуть роботу ресурсу. За підсумками тестового періоду інтернет-магазин запрацює на повну потужність», — заявив регулятор.

Протестувати роботу інтернет-магазину і замовити нумізматичну продукцію НБУ