Блекаут. Німеччина готується до екстрених поставок готівки

Влада Німеччини посилює підготовку до екстреної доставки готівки у разі відключення електроенергії, щоб підтримати роботу економіки. Про це пише Reuters .

Фото: reuters.com

Підготовка до блекауту

Як зазначає видання, країна готується до можливих блекаутів через війну в Україні.

Центральний банк Німеччини планує накопичити додаткові мільярди, щоб впоратися зі зростанням попиту, і можливі обмеження на зняття коштів.

Чиновники та банки також розглядають питання розподілу, обговорюючи, наприклад, пріоритетний доступ до палива для перевізників готівки, кажуть інші, коментуючи підготовку, яка прискорилася останніми тижнями.

В обговореннях беруть участь центральний банк, його регулятор фінансового ринку BaFin та кілька асоціацій фінансової індустрії.

Доступ до готівки

Доступ до готівкових грошей викликає особливе занепокоєння у німців, які, як правило, використовують їх більше, ніж інші європейці.

Згідно з нещодавнім дослідженням німецького центробанку, приблизно 60% повсякденних покупок оплачуються готівкою, згідно з недавнім дослідженням, яке показало, що німці в середньому щорічно знімають понад 6600 євро, головним чином у банкоматах.

Згідно з опитуванням, опублікованим минулого тижня Funke Mediengruppe, понад 40% німців побоюються відключення електроенергії в найближчі шість місяців.

Управління з надзвичайних ситуацій Німеччини заявило, що рекомендувало людям зберігати готівку вдома на випадок таких надзвичайних ситуацій.