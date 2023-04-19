Німеччина виділяє Україні ще понад 100 млн євро на відбудову

У Міністерстві розвитку ФРН розповіли, на що спрямують гроші.

Міністерство розвитку Німеччини вирішило надати додаткові 111 мільйонів євро на відновлення України. Новий пакет підтримки державний секретар ФРН з питань розвитку Йохен Фласбарт погодив з українськими міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук та главою Мінфіну Сергієм Марченком під час візиту в Київ, повідомила пресслужба німецького відомства, інформує ZN.ua.

Німеччина виділяє Україні ще понад 100 млн євро на відбудову
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Як зазначається, кошти планують інвестувати у будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та підтримку територіальних громад нашої держави, зокрема в ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл і лікарень. Також йдеться про зміцнення держуправління, енергоефективності, розвиток міст і професійне навчання.

"Відбудова України буде величезним завданням для країни, її народу та для нас як міжнародної спільноти. І вона вже починається, навіть якщо війні, на жаль, не видно кінця. Ця довгострокова перспектива та раннє планування важливі", – зазначив Фласбарт.

За словами політика, Берлін прагне показати українцям, що буде й надалі підтримувати їх, і переконатися, що короткострокова підтримка відповідає потребам довгострокової відбудови.

Він пояснив, що зараз Німеччина допомагає нашій країні в подоланні наслідків російського вторгнення, але вже звертає увагу на шлях держави в Європейський Союз – житло для людей, яким довелося переїхати, адміністративні реформи й енергопостачання для України.

"Зрештою, це також інвестиція в майбутнє Європи, тому що сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загальноєвропейського процвітання", – додав Фласбарт.

У Мінрозвитку ФРН уточнили, що поїздка німецької делегації в Київ також передбачає розмови з підприємцями щодо становища української економіки під час війни й ролі приватного сектора у відбудові країни, зустрічі щодо покращення антикорупційних заходів і прозорості.

За даними відомства, з початку вторгнення РФ в Україну воно вже виділило близько 787 мільйонів євро на допомогу Україні.


Максим Царук, ZN.ua





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