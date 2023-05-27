Ринки США та Азії ростуть на тлі ралі технологічного сектору, Німеччина входить у рецесію: що потрібно знати вранці

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Ринки США та Азії ростуть на тлі ралі технологічного сектору, Німеччина входить у рецесію: що потрібно знати вранці
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США переважно зросли у четвер

S&P 500 додав 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 1,7%, а індекс Dow Jones знизився на 0,1%.

Вчорашнє зростання індексів S&P 500 і Nasdaq підтримувалося ралі акцій виробників напівпровідників та розробників технологій штучного інтелекту, яке почалося після зростання паперів NVDIA більш ніж на 24% за день на тлі сильних квартальних фінансових результатів та оптимістичних прогнозів.

Тим часом переговори президента Джо Байдена зі спікером Палати представників Кевін Маккарті про збільшення стелі держборгу США все ще продовжуються. Очікується, що сторони можуть дійти згоди вже сьогодні.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,5%, японський Nikkei додав 0,7%, південнокорейський Kospi та китайський Shanghai Composite збільшилися на 0,2%, а сінгапурський STI практично не змінився.

Позитивні настрої в Азії підтримувалися ралі технологічного сектору США, а також прогресом у переговорах щодо американського держборгу.

Варто зазначити: фондовий ринок Гонконгу сьогодні закрито через національне свято (День народження Будди).

У Німеччині почалася рецесія

За даними статистичного управління Німеччини, опублікованими у четвер, за перші три місяці 2023 року ВВП країни скоротився на 0,3% після його падіння на 0,5% у попередньому кварталі.

Таким чином, німецька економіка вступила до технічної рецесії у першому кварталі цього року.

Золото та срібло впали до двомісячного мінімуму

Спотова ціна золота знизилася до $1943,1 за унцію, найнижчої розрахункової вартості з 21 березня 2023 року, а вартість срібла опустилася до $22,8 за унцію мінімуму з 22 березня.

Ф'ючерси на золото та срібло знижуються четвертий день поспіль, на тлі прогресу в переговорах про стелю американського держборгу та сильні економічні США, які підвищили ставки на чергове підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

JPMorgan розробляє інвестиційного робота-радника на основі штучного інтелекту

За даними CNBC News, цього місяця JPMorgan подала заявку на реєстрацію товарного знаку для продукту під назвою IndexGPT.

Відповідно до заявки, IndexGPT використовуватиме програмне забезпечення для хмарних обчислень з використанням штучного інтелекту для аналізу та вибору цінних паперів з урахуванням потреб клієнтів.

Тим часом інші банки з Волл-стріт, включаючи Goldman Sachs і Morgan Stanley, вже почали тестувати штучний інтелект з метою аналізу його можливостей для внутрішнього використання.





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