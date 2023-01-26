Польські банки ввели комісію за зняття готівки з українських карток

У Польщі ввели фіксовану комісію у банкоматах місцевих банків на зняття готівки з українських карток. До 18 січня українські біженці могли знімати будь-які суми без комісії. Тепер за зняття доведеться заплатити додатково 18,45 злотих (157 грн), незалежно від знятої суми.

Польські банки ввели комісію за зняття готівки з українських карток

Таким чином знімати маленькі суми невигідно, адже комісія тоді буде відчутною. Якщо ви знімаєте 100 злотих (850 грн), то з вашого рахунку буде знято 118,45 злотих (1007 грн.); якщо 1000 злотих (8500 грн), то буде знято 1118,45 злотих (8657 грн.).

Також у Польщі ввели можливість перевести в готівку карту з конвертацією за "вигідним курсом". Ця послуга є і в інших європейських країнах, але вона невигідна. Якщо ви оберете "з конвертацією" і знімете 100 злотих (850 грн), то з вашої картки буде списано приблизно 1150 грн, що ще більше, ніж знімати з фіксованою комісією.

Щоб заощадити на зніманні коштів, знімайте гроші рідше і великими сумами. За можливості розраховуйте безготівково, тоді комісія не знімається.

Польські банки ввели комісію за зняття готівки з українських карток

Як відомо, українські банки встановили ліміти на зняття коштів із банкоматів 12 000 грн на тиждень. Таким чином, знімати з карти українську зарплату у Польщі невигідно.

Проте, зняти готівку без комісії у Польщі можливо. Оператор найбільшої незалежної від банків мережі банкоматів Euronet поки що не запровадив комісію за зняття готівки з української картки у Польщі. При цьому ліміт на зняття коштів не перевищує 800 злотих (6800 грн) за раз.

Раніше інвестори повідомили українцям, у якій валюті краще зберігати заощадження під час війни.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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