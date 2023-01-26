Польські банки ввели комісію за зняття готівки з українських карток

У Польщі ввели фіксовану комісію у банкоматах місцевих банків на зняття готівки з українських карток. До 18 січня українські біженці могли знімати будь-які суми без комісії. Тепер за зняття доведеться заплатити додатково 18,45 злотих (157 грн), незалежно від знятої суми.

Таким чином знімати маленькі суми невигідно, адже комісія тоді буде відчутною. Якщо ви знімаєте 100 злотих (850 грн), то з вашого рахунку буде знято 118,45 злотих (1007 грн.); якщо 1000 злотих (8500 грн), то буде знято 1118,45 злотих (8657 грн.).

Також у Польщі ввели можливість перевести в готівку карту з конвертацією за "вигідним курсом". Ця послуга є і в інших європейських країнах, але вона невигідна. Якщо ви оберете "з конвертацією" і знімете 100 злотих (850 грн), то з вашої картки буде списано приблизно 1150 грн, що ще більше, ніж знімати з фіксованою комісією.

Щоб заощадити на зніманні коштів, знімайте гроші рідше і великими сумами. За можливості розраховуйте безготівково, тоді комісія не знімається.

Як відомо, українські банки встановили ліміти на зняття коштів із банкоматів 12 000 грн на тиждень. Таким чином, знімати з карти українську зарплату у Польщі невигідно.

Проте, зняти готівку без комісії у Польщі можливо. Оператор найбільшої незалежної від банків мережі банкоматів Euronet поки що не запровадив комісію за зняття готівки з української картки у Польщі. При цьому ліміт на зняття коштів не перевищує 800 злотих (6800 грн) за раз.

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