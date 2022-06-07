Минфин США запретил американцам покупать роSSийские ценные бумаги

Эта мера ужесточает санкции против Москвы, принятые после роSSийского вторжения в Украину, информирует ZN.ua.

Минфин США запретил американцам покупать роSSийские ценные бумаги
© pixabay/quincecreative

Министерство финансов США опубликовало рекомендации для американских фондовых менеджеров о том, что покупка любых роSSийских долговых обязательств или акций, принадлежащих роSSийским фирмам, запрещена в рамках санкций Вашингтона по отношению к Москве, - сообщает "Голос Америки".

В опубликованном в понедельник руководстве Минфина говорится, что исполнительные указы о введении санкций против РоSSии «запрещают лицам США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в РоSSийской Федерации».

Данная мера еще больше ужесточает ограничения в отношении РоSSии после ее вторжения в Украину.

«В соответствии с нашей целью лишить РоSSию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, Министерство финансов ясно дало понять, что американским лицам запрещено делать новые инвестиции, выгодные РоSSии, в том числе путем покупки на вторичном рынке», – сказал представитель Минфина.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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