«Укрнафта», «Мотор Січ» та «АвтоКрАЗ»: підприємства олігархів переходять у власність держави - ЗМІ

Українські стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним примусово націоналізують. Поро це повідомляє «Українська правда».

«6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», - йдеться в повідомленні.