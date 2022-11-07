«Укрнафта», «Мотор Січ» та «АвтоКрАЗ»: підприємства олігархів переходять у власність держави - ЗМІ

Під націоналізацію потрапили активи Коломойського, Жеваго та інших олігархів, інформує ZN.ua.

«Укрнафта», «Мотор Січ» та «АвтоКрАЗ»: підприємства олігархів переходять у власність держави - ЗМІ
В українських олігархів забрали ряд підприємств
© ЧІТКО ИНТЕРВ'Ю/ УП

Українські стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним примусово націоналізують. Поро це повідомляє «Українська правда».

«6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», - йдеться в повідомленні.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Устаткування для ремонту пошкоджених енергомереж в Україні закінчується, - ДПЕКУстаткування для ремонту пошкоджених енергомереж в Україні закінчується, - ДПЕК
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Пенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за вікомПенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за віком
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави-агресораПарламент прийняв закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави-агресора
Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархівВелика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів
Італія заморозила нерухомість двох російських олігархів — ReutersІталія заморозила нерухомість двох російських олігархів — Reuters
Канада ввела санкції проти 43 російських олігархівКанада ввела санкції проти 43 російських олігархів
АРМА передали активи та нерухомість підприємства російського мільярдера на 300 мільйонівАРМА передали активи та нерухомість підприємства російського мільярдера на 300 мільйонів
Знижки на «комуналку»: Київрада пішла на поступки населенню та деяким підприємствамЗнижки на «комуналку»: Київрада пішла на поступки населенню та деяким підприємствам
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
Суд передав державі газ вартістю 83 млн грн, який «Укрнафта», імовірно, хотіла продати фірмам КоломойськогоСуд передав державі газ вартістю 83 млн грн, який «Укрнафта», імовірно, хотіла продати фірмам Коломойського
Банк «Січ» прокоментував рішення НБУ. Фінустанова не погоджується з позицією регулятораБанк «Січ» прокоментував рішення НБУ. Фінустанова не погоджується з позицією регулятора
НБУ відніс Банк «Січ» до категорії неплатоспроможнихНБУ відніс Банк «Січ» до категорії неплатоспроможних
Последние новости
Подгружаем последние новости