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2022-11-07
«Укрнафта», «Мотор Січ» та «АвтоКрАЗ»: підприємства олігархів переходять у власність держави - ЗМІ
Під націоналізацію потрапили активи Коломойського, Жеваго та інших олігархів, інформує
В українських олігархів забрали ряд підприємств© ЧІТКО ИНТЕРВ'Ю/ УП
Українські стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з олігархами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним примусово націоналізують. Поро це повідомляє «Українська правда».
«6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», -
Артем Руденко, ZN.ua