Немецкие компании Uniper и RWE оплатили роSSийский газ по кремлевской схеме

Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE заплатили за роSSийский газ по новой схеме, предложенной Москвой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления компаний, передает ЭП.

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Как работает схема

РоSSийская схема платежей за газ предполагает, что покупатель должен переводить иностранную валюту на валютный счет, а затем «Газпромбанк», продав валюту на Московской бирже, зачисляет вырученные рубли на рублевый счет.

Агентство добавляет, что эта схема показала «трещины» в объединенной позиции Европы в ответ на вторжение РФ в Украину, поскольку некоторые страны отказываются платить по новой схеме, а другие находят способы выполнить требования.

«Uniper и RWE, два крупных немецких импортера роSSийского газа, заявили, что создадут счета в РФ в соответствии с действующим законодательством о санкциях, чтобы обеспечить продление потоков газа», — добавляет издание.

Что говорят в компаниях

«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из РоSSии. Uniper рассчитывается в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», — говорится в электронном комментарии Uniper для Reuters.

Спикер RWE также подтвердил, что евро были перечислены на роSSийский счет, созданный для осуществления платежей.

В прошлом месяце Uniper заявила, что первый платеж согласно новым инструкциям будет произведен в конце мая. В компании также отметили, что этот процесс скоординирован с правительством Германии и отвечает инструкциям ЕС .

Напомним, что в апреле Еврокомиссия сообщила, что санкции ЕС не запрещают открывать счет в «Газпромбанке», хотя отметила, что клиенты могут просить роSSийскую сторону выполнять обязательства по контракту так, как до одобрения последних роSSийских требований об оплате по схеме двойных счетов, в евро или долларах и в рублях для конвертации.

Представитель Еврокомиссии в мае прокомментировал, что нарушением санкций будет считаться то, что выходит за рамки оплаты в евро на счет в «Газпроме», но в ЕС продолжают жаловаться на неясность, считается ли нарушением санкций открытие счета в рублях для конвертации.