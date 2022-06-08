В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ

В Украине арестованы активы компании, которой владели лица из окружения роSSийского диктатора Владимира Путина, сообщили в Службе безопасности. Общая сумма арестованных активов равняется более 2 млрд грн.

«Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются роSSийские бизнесмены, причастные к финансированию т.н. «Л/ДНР», – сообщили в СБУ .

Один из бенефициаров входит в окружение роSSийского диктатора, развязавшего против Украины полномасштабную войну. Соответствующее лицо является спонсором предвыборной кампании партии «Единая РоSSия». Кроме того, он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора.

«Во избежание международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест», – отметили в украинской спецслужбе.

Так, суд арестовал активов более чем на 2 млрд грн:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн.;

девять банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Такое решение суд вынес в рамках уголовного производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)

ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).