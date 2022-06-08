В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ

В частности, речь идет об одном из крупнейших изготовителей бетоноконструкций, информирует ZN.ua.

В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ
© Служба безопасности Украины

В Украине арестованы активы компании, которой владели лица из окружения роSSийского диктатора Владимира Путина, сообщили в Службе безопасности. Общая сумма арестованных активов равняется более 2 млрд грн.

«Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются роSSийские бизнесмены, причастные к финансированию т.н. «Л/ДНР», – сообщили в СБУ.

Один из бенефициаров входит в окружение роSSийского диктатора, развязавшего против Украины полномасштабную войну. Соответствующее лицо является спонсором предвыборной кампании партии «Единая РоSSия». Кроме того, он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора.

«Во избежание международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест», – отметили в украинской спецслужбе.

Так, суд арестовал активов более чем на 2 млрд грн:

  • 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
  • движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн.;
  • девять банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Такое решение суд вынес в рамках уголовного производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)
  • ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).





Интересные новости
Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотыхУкраинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% (обновлено)
Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в ПольшеПосибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгахВ Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах
Ирландская компания инвестирует 200 миллионов евро в кампус строительных технологий в УкраинеИрландская компания инвестирует 200 миллионов евро в кампус строительных технологий в Украине
Депозиты в Украине подорожали: какие проценты банки предлагают вкладчикамДепозиты в Украине подорожали: какие проценты банки предлагают вкладчикам
В Украине в мясной отрасли ложилась критическая ситуацияВ Украине в мясной отрасли ложилась критическая ситуация
Цены на малину в Украине: таких значений еще не былоЦены на малину в Украине: таких значений еще не было
Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, кому в Украине спишут кредиты из-за войныЖурналистка Екатерина Котенкова рассказала, кому в Украине спишут кредиты из-за войны
20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ
Виктор и Елена Пинчук выставят на аукцион скульптуру Кунса для привлечения помощи УкраинеВиктор и Елена Пинчук выставят на аукцион скульптуру Кунса для привлечения помощи Украине
Цены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топливаЦены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топлива
РоSSия в два раза увеличила экспорт зерна, в том числе за счет ворованного в УкраинеРоSSия в два раза увеличила экспорт зерна, в том числе за счет ворованного в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости