Власти Швеции запретили компании Tetra Pack продолжать работу в РоSSии.

Шведские власти запретили производителю упаковок для продуктов питания Tetra Pack работать в РоSSии, сообщает Dagens Nyheter ,

В компании Tetra Pack отмечали, что она производит 7 упаковок для сока и молока из 10, продаваемых в РоSSии, и исключение нужно из гуманитарных соображений. Кроме того, компания указывает, что роSSийские власти могут национализировать ее активы в стране, и это откроет им доступ к технологиям, которых у РоSSии сейчас нет.

Однако Национальный совет по вопросам торговли Швеции не посчитал, что аргументы Tetra Pack достаточно весомы. Компания будет искать варианты оспорить решение совета.