Власти Швеции запретили компании Tetra Pack продолжать работу в РоSSии.

Tetra Pack был среди ряда шведских компаний, попросивших сделать для них исключение в запрете на экспорт продукции в РоSSию, информирует ZN.ua.

Власти Швеции запретили компании Tetra Pack продолжать работу в РоSSии.

Шведские власти запретили производителю упаковок для продуктов питания Tetra Pack работать в РоSSии, сообщает Dagens Nyheter,

В компании Tetra Pack отмечали, что она производит 7 упаковок для сока и молока из 10, продаваемых в РоSSии, и исключение нужно из гуманитарных соображений. Кроме того, компания указывает, что роSSийские власти могут национализировать ее активы в стране, и это откроет им доступ к технологиям, которых у РоSSии сейчас нет.

Однако Национальный совет по вопросам торговли Швеции не посчитал, что аргументы Tetra Pack достаточно весомы. Компания будет искать варианты оспорить решение совета.


Антон Герасименко, ZN.ua





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