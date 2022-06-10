Стало известно, сколько миллионов останутся без работы в РоSSии, если уйдут все иностранные компании

Зарубежный бизнес напрямую формирует в РоSSии 2 млн рабочих мест на своих предприятиях. Плюс к этому еще 4–6 млн граждан связаны с ним косвенно. Соответственно, как минимум, 2 млн россиян могут остаться без работы, если РоSSия продолжит войну в Украине.

Об этом говорится в исследовании «Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях», подготовленном экспертами ЦСР (от имени РоSSии функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития), пишут росСМИ.

Уточняется, что в компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на роSSийском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян. По их данным, сильнее всего от таких решений иностранных компаний пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.