Стало известно, сколько миллионов останутся без работы в РоSSии, если уйдут все иностранные компании

Прямо или косвенно для западных компаний в РоSSии работает 8 млн человек, информирует ZN.ua.

Стало известно, сколько миллионом останутся без работы в РоSSии, если уйдут все иностранные компании

Зарубежный бизнес напрямую формирует в РоSSии 2 млн рабочих мест на своих предприятиях. Плюс к этому еще 4–6 млн граждан связаны с ним косвенно. Соответственно, как минимум, 2 млн россиян могут остаться без работы, если РоSSия продолжит войну в Украине.

Об этом говорится в исследовании «Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях», подготовленном экспертами ЦСР (от имени РоSSии функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития), пишут росСМИ.

Уточняется, что в компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на роSSийском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян. По их данным, сильнее всего от таких решений иностранных компаний пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.


Середа Елена, ZN.ua





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