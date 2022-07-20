Уряд Німеччини майже готовий до участі у порятунку головного імпортера газу – Uniper

Газовий гігант із фінським капіталом Uniper SE, який є найбільшим постачальником газу на ринок Німеччини, може отримати 5 мільярдів євро державної підтримки від уряду ФРН, повідомляє Bloomberg .

У результаті уряд Німеччини може отримати частку участі в капіталі компанії до 30%, що надасть йому право вето на ухвалення важливих рішень у Uniper, пояснили поінформовані чиновники на умовах анонімності.

Якщо Німеччина увіллє в капітал Unipe 5 млрд євро, загальна сума німецьких зобов'язань, ймовірно, складе менше 10 млрд, пояснили джерела. Точну суму ще обговорюють, і угода може бути укладена в найближчі кілька днів.