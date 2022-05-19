РоSSийский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу
РоSSийский Сбербанк направил сообщения в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении банка, сообщает Anadolu Ajans?.
Что известно
Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.
«С учетом имеющихся ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, собственники депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения сделок с акциями Сбербанка», — отмечает кредитная организация.
Санкции против банка
В апреле «Минфин» писал, что в США, Европейском союзе и G7 работают над запретом инвестировать в РФ, также могут наложить санкции на Сбербанк.
Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что ЕС еще раз пересмотрит роSSийские банки, в частности Сбербанк, когда будут обсуждаться шестой пакет санкций.
США уже ввели санкции против Сбербанка. Великобритания запретила банку производить расчеты в фунтах стерлингов из-за своей финансовой системы. ЕС вместе с США и Великобританией также наложил санкции на генерального директора банка Германа Грефа.