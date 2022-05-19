РоSSийский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу

РоSSийский Сбербанк направил сообщения в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении банка, сообщает Anadolu Ajans?.

РоSSийский Сбербанк покидает Лондонскую фондовую биржу
Фото: aa.com.tr

Что известно

Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.

«С учетом имеющихся ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, собственники депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения сделок с акциями Сбербанка», — отмечает кредитная организация.

Санкции против банка

В апреле «Минфин» писал, что в США, Европейском союзе и G7 работают над запретом инвестировать в РФ, также могут наложить санкции на Сбербанк.

Позже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что ЕС еще раз пересмотрит роSSийские банки, в частности Сбербанк, когда будут обсуждаться шестой пакет санкций.

США уже ввели санкции против Сбербанка. Великобритания запретила банку производить расчеты в фунтах стерлингов из-за своей финансовой системы. ЕС вместе с США и Великобританией также наложил санкции на генерального директора банка Германа Грефа.

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